Basket scontri tra tifosi a Rimini | porte chiuse al Palafiera di Forlì per gara3 e l’eventuale gara4

L'inaspettato scontro tra tifosi forlivesi e riminesi precede gara2 delle semifinali di basket, ponendo un'ombra su una serie già entusiasta. La Federazione ha deciso di chiudere le porte del Palafiera di Forlì per gara3 e l’eventuale gara4, una misura che riflette il clima teso e preoccupante intorno a un evento sportivo altrimenti atteso con grande entusiasmo.

Forlì, 28 maggio 2025 – Gli scontri tra ultras forlivesi e riminesi prima di gara2 sembrano destinati a segnare tutta la serie di semifinale di basket, che era attesissima alla vigilia ed è stata contrassegnata da grande spettacolo in campo, finché si è giocato in una situazione consueta. All'indomani di gara2, l'osservatorio per le manifestazioni sportive ha espresso il proprio parere. 27-05-2025 Rimini - Rimini vs Forlì Derby - momenti di tensione tra tifosi ultras nei pressi del Bar Quattrro Dodici 4 12 - rissa degrado scontri - Durissimo: consiglia di chiudere le porte del Palafiera per gara3, venerdì sera, e in caso di vittoria dell'Unieuro anche per l'eventuale gara4 di domenica 1° giugno.