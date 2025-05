Basket playoff serie B | Pielle-Ruvo di Puglia Borra squalificato per due giornate dal giudice sportivo

Nella semifinale playoff di serie A2, la serie tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno si fa intensa, con i baresi in vantaggio 2-0 e a un passo dalla finale. Tuttavia, la squadra dovrĂ affrontare una sfida complicata in Toscana, con l'assenza di Borra, squalificato per due giornate. I prossimi incontri potrebbero rivelarsi decisivi per il destino della squadra.

La serie tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno, valevole per le semifinali playoff di serie A2, adesso si sposta in Toscana. I baresi, avanti 2-0, hanno a disposizione due match point per accedere all'ultimo atto ma per farlo dovranno sconfiggere i biancoblĂą davanti al proprio pubblico.

