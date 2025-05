Basket | Le pagelle di Forlì in gara2 Perkovic brilla con 23 punti

Nella seconda gara della serie, Forlì mostra un volto rinnovato, grazie alla prestazione opportuna di Pavlovic, che si distingue con 23 punti. Mentre Parravicini appare più concentrato rispetto a gara 1, Cinciarini fatica a ritrovare ritmo. Ecco le pagelle dei protagonisti di una partita intensa, che mette in luce sia le qualità individuali che le dinamiche di squadra.

Parravicini 6. Rispetto a gara1 ha un’altra faccia e un altro atteggiamento: il rendimento, senza essere scintillante, ne risente in positivo. È un po’ nervoso, Martino lo gestisce e lui lo ripaga. Aggiunge 6 rimbalzi, 2 assist e tanta difesa. Cinciarini 5. Non gli si può chiedere di ripetere l’ottima prova di gara1. La sua esperienza c’è sempre ma sbaglia troppo, compresi tiri aperti e (per lui) facili da due e da tre che di solito mette quasi a occhi chiusi. Tavernelli 6. Alla fine il suo lo fa, ma è stata una gara di sofferenza, soprattutto nella prima metà. Segna il primo canestro della sua gara dopo una palla recuperata più contropiede a inizio terzo quarto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket: Le pagelle di Forlì in gara2, Perkovic brilla con 23 punti

Su questo argomento da altre fonti

Basket: Le pagelle di Forlì in gara2, Perkovic brilla con 23 punti; Le Pagelle Unieuro || Gara 2 Semifinale Playoff 2025 || RivieraBanca Basket Rimini vs Unieuro Forlì; UEB Cividale-Forlì 78-81, LE PAGELLE: la corsa delle Eagles si interrompe ai quarti; Le Pagelle Unieuro || Gara 1 Semifinale Playoff 2025 || RivieraBanca Basket Rimini vs Unieuro Forlì. 🔗Approfondimenti da altre fonti

U14G Forlì Vs MODENA BASKET Gara2 playoff