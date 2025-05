Basket i migliori italiani dei quarti di finale dei playoff di Serie A Hackett che gara-5! Flaccadori e Della Valle in evidenza

I playoff di Serie A di basket si stanno rivelando tra i più intensi degli ultimi anni, con equilibrati confronti nei quarti di finale. In particolare, la gara 5 ha messo in luce le prestazioni di italiani del calibro di Hackett, Flaccadori e Della Valle, contribuendo a un’atmosfera di grande competitività. Le semifinali promettono emozioni forti, superando le aspettative iniziali e rivelandosi vere e proprie battaglie.

Sono dei playoff tra i più lottati degli ultimi anni. Se fino a un paio di stagioni fa era abbastanza raro vedere delle serie lottate nella postseason di Serie A, adesso la situazione è totalmente cambiata. Sono più vicini gli equilibri, anzi ci sarà la semifinale che doveva essere finale nell'idea dei più: Virtus Bologna-Olimpia Milano. In questa sede andiamo a occuparci della parte più italiana possibile, intesa come giocatori, ma in un format diverso da quello della stagione regolare: andremo a guardare serie per serie. VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA Qui bisogna fare un distinguo per tre giocatori in particolare...