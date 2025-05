baskérs forlimpopoli sfidano gli angels per la fase finale della serie c

Stasera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli si confrontano con gli Angels nella decisiva sfida del PalaSgr di Santarcangelo, mirata a conquistare un posto nella fase finale della serie C. Con un impressionante bottino di trentuno vittorie consecutive, la squadra di coach Tumidei è pronta a lottare per completare un percorso straordinario, ma la sfida è aperta e carica di emozione.

Tutto in una notte: stasera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli saranno di scena sul parquet del PalaSgr di Santarcangelo per cercare di battere gli Angels e conquistare il pass per la fase finale. Dopo trentuno successi consecutivi, la truppa allenata da coach Tumidei punta a completare l’opera, ma non sarà per nulla semplice contro una formazione in cerca di riscatto: i clementini, infatti, in tutte e tre le gare fin qui giocate in stagione hanno mostrato di poter fare lo sgambetto ai forlimpopolesi, ma senza mai riuscirci. Finora, Bedetti e compagni non sono riusciti a pareggiare il volume della miglior difesa di tutta la serie C, né ad alzare le proprie percentuali: nella gara d’andata, i ragazzi di Serra erano riusciti a segnare 72 punti, insidiando fortemente gli avversari, mentre sarà più difficile restando sotto i 60 punti come al ritorno e in gara1 (rispettivamente 53 e 56 punti segnati)... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net