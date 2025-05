Barricato in casa da tre giorni con un coltellaccio | 58enne portato in ospedale dopo una lunga mediazione

Un 58enne è stato portato in ospedale dopo essere rimasto barricato in casa per tre giorni, armato di un coltellaccio. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine e a un lungo processo di mediazione, gli agenti sono riusciti a convincerlo a uscire, ripristinando così la calma e la sicurezza nella zona. La situazione ha destato allerta tra i residenti, ma fortunatamente si è risolta senza ulteriori incidenti.

Armato di coltello è rimasto barricato in casa per tre giorni, senza volerne sapere di niente e nessuno. È servito l'intervento dei poliziotti, e una lunga opera di mediazione e convincimento, per fare uscire dall'abitazione - riportando, di fatto, la calma e la piena sicurezza - il.

