Baronissi la sindaca Petta sostiene i referendum dell’8 e 9 giugno | Diciamo di sì per ridare dignità a chi lavora

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, esprime il suo sostegno ai referendum dell'8 e 9 giugno, un'iniziativa volta a ridare dignità ai lavoratori. In qualità di membro del Consiglio Nazionale ANCI e delegata di ALI – Autonomie Locali Italiane, Petta invita i cittadini a partecipare attivamente a questa importante consultazione, sostenuta da oltre 50 organizzazioni, per promuovere diritti e giustizia sociale.

La sindaca di Baronissi, Anna Petta, componente del Consiglio Nazionale ANCI e delegata nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, ha aderito con convinzione all'appello lanciato da ALI per promuovere la partecipazione ai cinque referendum dell'8 e 9 giugno. L'iniziativa, sostenuta da oltre 50.

Baronissi: la Sindaca Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - A Baronissi, la sindaca Anna Petta denuncia pubblicamente gli attacchi sessisti e delegittimanti subiti dal consigliere comunale Marco Picarone. 🔗continua a leggere

