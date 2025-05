baronissi anna petta aderisce all appello di ali per la partecipazione ai referendum dell 8 e 9 giugno

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, si unisce all'appello di ALI per promuovere la partecipazione ai referendum dell'8 e 9 giugno. In quanto membro di importanti associazioni locali e nazionali, Petta sottolinea l'importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini nelle decisioni democratiche, evidenziando il ruolo cruciale dei referendum nel rafforzare la rappresentanza e la voce delle comunità locali.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, componente del Consiglio Nazionale ANCI, membro del direttivo regionale ANCI Campania e Delegata Nazionale di ALI – Autonomie Locali Italiane, ha aderito con convinzione all'appello promosso da ALI a sostegno della partecipazione ai cinque referendum del prossimo 8 e 9 giugno. L'iniziativa, sottoscritta da oltre 50 sindaci italiani, tra cui rappresentanti di numerosi capoluoghi di regione, punta a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini in un momento in cui l'astensionismo rischia di indebolire la democrazia partecipata. "Il referendum – ha dichiarato Petta – è un appuntamento democratico rilevante, una possibilità concreta per incidere su questioni fondamentali che riguardano il lavoro, la dignità, i diritti e la cittadinanza.