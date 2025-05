Baristi giardinieri macellai e fattorini

L'articolo presenta le opportunità di lavoro disponibili nella provincia di La Spezia, con focus su posizioni per baristi, giardinieri, macellai e fattorini. Attraverso gli sportelli dei Centri per l’impiego, si evidenziano i requisiti richiesti e le modalità di candidatura. Scopri come accedere a queste offerte e orientare la tua carriera sul sito ufficiale della formazione e del lavoro in Liguria.

Le offerte provenienti dagli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 BARISTA Barista qualificato, conoscenza lingua inglese, automunito, si offre tempo determinato, part time, disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Sede di lavoro Sarzana. Offerta 59560 1 GIARDINIERE Operatore del verde: giardinaggio, potatura piccole manutenzioni, mezzo proprio patente b. Si offre tempo determinato part time, luogo di lavoro Trebiano indispensabile esperienza nella mansione. Offerta 59527 1 FATTORINO Per azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori auto si ricerca un fattorino addetto alle consegne sui territori della Spezia, Massa Carrara e provincia e zona Tigullio... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Baristi, giardinieri macellai e fattorini

