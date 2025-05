Bari scontro auto-minicar | morta sedicenne Decesso in serata l' incidente la notte precedente

Una tragica svolta ha scosso Bari, dove una sedicenne è deceduta in ospedale dopo un incidente avvenuto la notte precedente. La giovane, coinvolta in uno scontro tra la sua minicar e un'auto, era in gravi condizioni al momento del ricovero. L’amica alla guida è rimasta ferita e dovrà affrontare un lungo periodo di recupero. L’incidente solleva interrogativi sulle dinamiche della strada e la sicurezza dei giovani conducenti.

La ragazza di 16 anni è morta in serata in ospedale dove era ricoverata, in gravissime condizioni, dalla notte prima. Era a bordo della minicar con un’amica. Per cause da dettagliare, mentre percorrevano un ponte, lo scontro con un’auto. Accaduto a Bari. L’altra ragazza, rimasta ferita, ne avrà per un mese. L'articolo Bari, scontro auto-minicar: morta sedicenne Decesso in serata, l'incidente la notte precedente proviene da Noi Notizie.... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari, scontro auto-minicar: morta sedicenne Decesso in serata, l'incidente la notte precedente

