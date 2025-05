Barelli | Lo sport per i giovani è un elemento molto importante

Il capogruppo di FI alla Camera, Paolo Barelli, sottolinea l'importanza dello sport per i giovani durante la Maratona Bullismo, evidenziando come il disagio giovanile sia influenzato anche dall'uso di cellulari e internet. Barelli mette in guardia sui contenuti nocivi online, auspicando un impegno maggiore per offrire informazioni positive e culturali ai ragazzi.

(Adnkronos) – Per il disagio giovanile "il problema nasce anche dai cellulari, dal web, dove spesso ci sono informazioni che a volte sono negative" invece che "culturali, etiche". Lo ha detto il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli, intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma, in cui viene presentato .

