Barella parla a Inter Tv | Sabato sera voglio far vedere la mia miglior versione! Ecco i momenti più belli della nostra Champions…

Nicolò Barella si prepara con entusiasmo alla finale di Champions League contro il PSG, confidando di mostrare la sua miglior versione in una serata importante per l’Inter. Le sue parole, rilasciate a Inter TV, riflettono la determinazione e la passione di un giocatore pronto a dare il massimo in questo storico appuntamento.

Barella sicuro: «Sabato sera voglio far vedere la mia miglior versione! Ecco i momenti più belli della Champions.». Le parole del nerazzurro Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter Tv in vista della grande finale di Champions League contro il PSG. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: SULLA FINALE- «Oltre alle vittorie, quello .

