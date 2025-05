Barella | L’Inter è tornata dove merita! Ora cambiare il finale

Nicolò Barella commenta il cammino che ha riportato l'Inter ai vertici del calcio, in vista della finale contro il PSG. In un'intervista esclusiva su InterTV, il centrocampista esprime la determinazione della squadra a coronare il sogno con un successo, sottolineando la crescita e il potenziale del club negli ultimi anni. Ora è il momento di scrivere un nuovo capitolo nella storia nerazzurra.

Nicolò Barella ha sottolineato la crescita dell’Inter negli ultimi anni con lui a centrocampo. Il giocatore ora ha un obiettivo e lo spiega su InterTV prima della finale con il Psg. MEDIA DAY – Nicolò Barella ha raccontato il percorso che ha portato l’ Inter in finale con il Psg: «Sicuramente oltre le mie doti quello che conta è il percorso. Questa società insieme a me è tornata dove merita, io ho cercato di aggiungere il mio pezzo e sono contento. Questa sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio e cercheremo di cambiare il finale. Sono meno istintivo in campo ed in determinati lati del mio carattere e questo grazie ai miei compagni e al mister. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella: «L’Inter è tornata dove merita! Ora cambiare il finale»

