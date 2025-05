Barella a Inter Tv | Sabato voglio far vedere la mia miglior versione! Finale contro il Psg? Cercheremo di cambiare il finale rispetto a Istanbul…

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv in cui esprime la sua determinazione a dare il massimo nella finale di sabato contro il PSG. Con l’obiettivo di cambiare il finale rispetto a Istanbul, Barella si prepara a mostrare la sua migliore versione sul campo, promettendo una prestazione significativa per la squadra e i tifosi.

Barella a Inter Tv: «Sabato voglio far vedere la mia miglior versione! Finale contro il Psg? Cercheremo di cambiare il finale rispetto a Istanbul.» Le parole del centrocampista. Il centrocampista dell' Inter, Nicolò Barella, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni: SULLA FINALE- « Oltre alle vittorie, quello che conta è il percorso. E penso che questa società sia tornata dove merita, non grazie a me, che ho solo cercato di aggiungere il mio pezzettino. Sabato ci sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio.

