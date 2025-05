Baraclit è tra le 240 aziende italiane Leader della sostenibilità 2025

Baraclit si distingue tra le 240 aziende italiane leader della sostenibilità nel 2025, un riconoscimento conferito da Il Sole 24 Ore e Statista®. Questa classifica mette in luce le imprese più virtuose in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG), evidenziando l'impegno di Baraclit verso pratiche sostenibili e innovative nel settore.

La classifica delle realtà più sostenibili, elaborata da Il Sole 24 Ore e Statista®, leader in ricerche di mercato e specializzato in ranking aziendali, si fonda su un'analisi volta a identificare le 240 imprese italiane che rappresentano le eccellenze più virtuose nei tre ambiti ESG.

