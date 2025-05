Bankitalia 12 borse di formazione e ricerca destinate ai laureati under 30

La Banca d’Italia annuncia l’assegnazione di 12 borse di formazione e ricerca rivolte a laureati under 30. I candidati, in possesso di una laurea magistrale con un punteggio minimo di 105/110, potranno accedere a un traineeship formativo e professionale. Dieci di queste borse sono specificamente riservate a laureati in ambito economico e affini. Scopri di più sulle opportunità offerte e su come candidarsi.

La Banca d’Italia offre 12 borse di formazione alla ricerca (traineeship) destinate a persone di età inferiore a 30 anni in possesso di una laurea magistrale conseguita presso un’Università italiana con una votazione di almeno 105110. Dieci borse sono destinate a persone laureate in ambito economico, statistico o data science, due borse anche a persone laureate in ingegneria informatica, matematica o fisica. Il bando è consultabile sul portale internet dell’istituzione. Le borse intendono fornire un supporto per orientare le proprie scelte professionali attraverso un’esperienza concreta di ricerca e analisi all’interno di una banca centrale, oltre all’acquisizione delle relative competenze tecniche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

