Bambino di 12 anni scomparso a Milano non si hanno più notizie da ieri sera | l’appello della famiglia

Un bambino di 12 anni è scomparso a Milano nella serata di ieri, intorno alle 18:40, nella zona di Sant'Ambrogio. La famiglia, disperata, lancia un appello sui social chiedendo aiuto per riportarlo a casa. "Vi preghiamo di condividere", scrive la madre, sperando di ricevere informazioni utili. La comunità si mobilita per cercare di fare luce su questa preoccupante situazione.

Ieri sera un bambino di 12 anni è scomparso intorno alle ore 18:40 in zona sant'Ambrogio a Milano. L'appello della mamma sui social: "Vi preghiamo di condividere. Aiutateci a riportarlo a casa". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bambino di 12 anni scomparso a Milano, non si hanno più notizie da ieri sera: l’appello della famiglia

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - ha attirato l'attenzione delle autorità. I genitori del bambino sono stati denunciati per aver permesso al figlio di utilizzare il veicolo in un'area non idonea, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

La Polizia di Stato al Grandemilia per la giornata dei bambini scomparsi; Festa Scudetto, dal bus del Napoli svetta la bandiera per Daniele: chi è il bambino morto di leucemia; Francia, bimbo scomparso in montagna e poi trovato morto: dopo due anni fermati nonni e zii; Bambini scomparsi: più di 1 su 3 fugge da casa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bambino di 12 anni scomparso a Milano, non si hanno più notizie da ieri sera: l’appello della famiglia - Nel corso della serata di ieri, martedì 27 maggio, un bambino di 12 anni è scomparso intorno alle ore 18:40 in zona sant'Ambrogio a Milano. " Aiutateci a riportarlo a casa ", è l'appello della mamma ... 🔗Scrive fanpage.it

Bambino scomparso, sospese le ricerche nel Pesarese - Si tratta di un ragazzino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì sarebbe stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia. Al momento non ci sono denunce di sparizio ... 🔗Segnala msn.com

Bambino di 9 anni scomparso a Tambre durante un'escursione con il papà: ricerche nella notte - Un bambino di 9 anni è scomparso in provincia di Belluno. È sparito dalla vista del papà nel tardo pomeriggio, mentre i due erano in escursione sul Col Indes, nei pressi di Sant'Anna di Tambre ... 🔗Segnala ilmessaggero.it