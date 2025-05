Bambini mutilati fame torture | a Gaza è genocidio E l’umanità tace Le accuse di Albanese ONU a Le Iene

Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite, lancia un poderoso allarme sulla situazione a Gaza, definendo l'attuale crisi un genocidio. Con oltre 60.000 morti, tra cui 16.000 bambini, e innumerevoli violenze e privazioni, la denuncia si fa ancora più urgente. In un mondo che sembra ignorare l'orrore, Albanese avverte: negare la realtà significa essere complici della sofferenza umana.

Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, denuncia il genocidio in atto a Gaza: 60mila morti, 16mila bambini uccisi, fame, torture e distruzione sistematica. La comunità internazionale resta in silenzio. “Negare oggi vuol dire essere complici. Fermarlo è un dovere umano.” Il suo monologo a Le Iene... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Bambini mutilati, fame, torture: a Gaza è genocidio. E l’umanità tace”. Le accuse di Albanese (ONU) a Le Iene

