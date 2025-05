Balotelli | "Non c'entro con questo calcio ora voglio andare in MLS"

Mario Balotelli, ospite a "Belve" su Rai Due, condivide le sue riflessioni sul calcio attuale e il suo futuro, dichiarando di sentirsi distaccato dall'ecosistema calcistico attuale e manifestando il desiderio di intraprendere una nuova avventura in MLS. In scadenza di contratto, l'attaccante racconta le sue esperienze e aspira a un cambiamento significativo nella sua carriera.

Ospite della trasmissione di Rai Due Belve, Mario Balotelli si è raccontato a tutto tondo parlando di calcio ma non solo. In scadenza di contratto... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Balotelli contro Cristiano Ronaldo: «Per il bene del calcio non paragonatelo a...» - Mario Balotelli davanti alla tv ... Stavolta contro Cristiano Ronaldo: «Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio per favore non paragonatelo più al 7 della Juventus». Il commento dell ... 🔗Segnala leggo.it

Balotelli impazzisce in campo: calcio sulla testa del compagno che ha segnato - Balotelli ha sferrato un calcio sulla nuca del compagno: ovviamente non forte, ma resta la totale imprevedibilità del 31enne bresciano. 🔗Si legge su fanpage.it

Corinthians: "Trattiamo Balotelli, da noi potrà tornare in Nazionale" - Ultime calcio - "E' vero, stiamo trattando, Balotelli ci ha chiesto un contratto biennale da tre milioni di euro all'anno, più un premio alla firma di due milioni pagabili a rate. Vuole venire da ... 🔗Come scrive msn.com