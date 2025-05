Balotelli l’ex Inter si racconta a Belve | Mai pensato di essere un fenomeno! Io e Mourinho? Due teste di cavolo…

In un'intervista esclusiva a Belve, Mario Balotelli, ex attaccante dell'Inter, si apre su momenti chiave della sua vita e carriera. Dalla sua infanzia alle esperienze con il razzismo, fino alle celebri “balotellate”, Balotelli riflette con umorismo su se stesso e sul suo rapporto con José Mourinho, definendosi entrambi come “teste di cavolo”. Un racconto sincero e senza filtri di un campione controverso.

Balotelli, l'ex Inter si racconta a Belve: «Mai pensato di essere un fenomeno! Io e Mourinho? Due teste di cavolo.» Le parole dell'ex attaccante nerazzurro. Mario Balotelli ospite di Belve si racconta a 360°, parlando di infanzia, razzismo, carriera, le sue famose "balotellate", la vita privata e il suo futuro. Di seguito le parole dell' ex Inter e Milan. CHI È MARIO BALOTELLI – «Un uomo. Perché? Perché è la belva più furba. Sono sempre stato Mario. Potevo fare anche di più ma non ho nostalgia. Sono felice di quello che ho fatto. Troppo esaltato e troppo criticato, non c'è stato mai equilibrio con me.

