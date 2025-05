Balotelli a Belve parla del Genoa | Scelta sbagliata spiace per i tifosi che mi vogliono bene

In una recente intervista a 'Belve', il programma di Francesca Fagnani, Mario Balotelli ha riflettuto sulla sua esperienza al Genoa, esprimendo rammarico per la sua situazione attuale e riconoscendo il sostegno dei tifosi. Con l'arrivo di Vieira in panchina, l'attaccante è finito ai margini della rosa, scatenando una serie di considerazioni sulla sua carriera e le scelte fatte.

Mario Balotelli, attaccante del Genoa finito ai margini della rosa dopo l'arrivo di Vieira in panchina, ha partecipato a 'Belve', il programma Rai di Francesca Fagnani. 'Supermario' si è raccontato e ha parlato anche dell'esperienza con la maglia del Grifone. Trasmissione a cui, tra l'altro, ha... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Balotelli a Belve parla del Genoa: "Scelta sbagliata, spiace per i tifosi che mi vogliono bene"

