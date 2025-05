Nel corso di un'intervista con "Cronache di Spogliatoio", Tommaso Baldanzi, giovane centrocampista della Roma, ha parlato del suo splendido rapporto con il compagno Asllani, rivelando anche la sua sorpresa per il gol segnato contro l’Inter a San Siro. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante della vita e delle emozioni di un talento in crescita nel mondo del calcio.

Baldanzi rivela: «Asllani? Abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso! Gol contro l’Inter a San Siro? Non ci ho capito niente.» Le parole del giocatore della Roma. Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, ha condiviso la sua esperienza ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ripercorrendo gli anni trascorsi all’Empoli. In quel periodo, tra settore giovanile e prima squadra, ha avuto come compagno di squadra l’attuale giocatore dell ’Inter, Kristjan Asllani. LE PAROLE- « A Empoli condividevo la stanza con lui: abbiamo un bellissimo rapporto, ci sentiamo spesso, ma ancora non gli ho scritto per la finale di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com