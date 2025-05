Bagnatica raccolta fondi dopo l’esplosione | È successo tutto in un secondo l’importante è che la mia famiglia sia salva

Dopo l'esplosione che ha devastato Bagnatica, provocando la perdita della casa per una quarantina di persone, il Comune, insieme alle parrocchie locali, ha lanciato una raccolta fondi per supportare gli sfollati. Un gesto di solidarietà fondamentale, sottolineato dalle parole di chi, fortunatamente, ha visto la propria famiglia al sicuro. La comunità si unisce per garantire aiuto e sostegno a chi ha subito questo tragico evento.

Una raccolta fondi per aiutare gli sfollati del disastro. È quella attivata dal Comune di Bagnatica, in collaborazione con la parrocchia del paese e quella di Cassinone (Seriate). All’indomani dell’esplosione, causata da una fuga di gas che ha lasciato senza casa una quarantina di persone, è stato diffuso un volantino con le modalità per effettuare una donazione. “Una modalità sicura e trasparente di partecipazione”, si legge, “per manifestare la propria solidarietà alle persone che hanno vista danneggiata la propria abitazione”, all’altezza del civico 7 di via Isolabella. Domenica 8 giugno, inoltre, le offerte delle Messe saranno destinate “alle necessità delle famiglie colpite da questo incidente”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bagnatica, raccolta fondi dopo l’esplosione: “È successo tutto in un secondo, l’importante è che la mia famiglia sia salva”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bagnatica, esplosione devasta una palazzina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Dorina Bardhi e la figlia in lotta per la vita: raccolta fondi dopo l’incidente - Le difficoltà di una famiglia dopo la tragedia ... 10 aprile 2025 – Una raccolta fondi online, una seconda promossa dai tanti amici della donna e della famiglia. Si mobilita la comunità ... 🔗Si legge su ilgiorno.it

Fondi: raccolta gennaio -927 mln (dopo +11 mld),masse salgono a 2.267 mld (RCO) - Quanto alla denominazione, i fondi di diritto italiano nel primo mese del 2023 hanno registrato una raccolta netta pari a -383 milioni (dopo +442 milioni a dicembre). I fondi esteri segnano a loro ... 🔗Lo riporta ilsole24ore.com

Fondi: raccolta netta I trim. +29,9 mld (dopo +508mln), masse record a 2.469 mld (RCO) - Con l'aggiunta dei +1,3 miliardi (dopo +3,3 mld) di raccolta netta dei fondi chiusi, le gestioni collettive chiudono i tre mesi a marzo sfiorando quota +20 miliardi (dopo +15 miliardi). 🔗Si legge su ilsole24ore.com

TEAMTREES ??: la raccolta fondi da $20 MILIONI che impazza su YOUTUBE | Storie