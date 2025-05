Bagnatica l’esplosione nella villetta a schiera | i residenti avevano sentito puzza di gas

Il 28 maggio 2025, una devastante esplosione ha ridotto in macerie una villetta a schiera a Bagnatica, lasciando solo due pilastri in piedi. Testimonianze dei residenti riportano di un forte boato, simile a una bomba, e di preoccupazione tra i giovani in prossimità della tragedia. Precedentemente, molti avevano avvertito un forte odore di gas, sollevando interrogativi sulle cause di questo drammatico incidente.

Bagnatica, 28 maggio 2025 – Della palazzina, una villetta a schiera, sono rimasti in piedi solo due pilastri in cemento. Tutto il resto sono macerie e detriti. La testimonianza di un vicino: “Abbiamo sentito un boato fortissimo, sembrava una bomba. I ragazzi urlavano perché una parete della loro stanza da letto ha ceduto, l’appartamento non c’era più”. Sono le 6,20. Bagnatica, nell’hinterland, ieri mattina si è svegliata con un forte boato provocato da un’esplosione che ha completamente devastato una palazzina di via Isolabella, zona residenziale e centrale del paese. A provocare l’esplosione, sentita distintamente anche a Gorlago, Brusaporto e Costa di Mezzate, sarebbe stata una fuga di gas, stando anche alle testimonianze dei residenti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagnatica, l’esplosione nella villetta a schiera: i residenti avevano sentito puzza di gas

Altre fonti ne stanno dando notizia

