Bagnatica il dopo l’esplosione | Un miracolo che non ci siano state vittime

Bergamo, 28 maggio 2025 – Dopo l'esplosione che ha devastato una palazzina in via Isolabella a Bagnatica, la comunità è sconvolta ma incredibilmente grata per l'assenza di vittime. Le forze dell'ordine, il comune e i vigili del fuoco sono già al lavoro per valutare i danni e garantire la sicurezza della zona, che è stata posta sotto sequestro. Un miracolo in una tragedia.

Bergamo, 28 maggio 2025 – Il giorno dopo in via Isolabella, a Bagnatica. La gente è ancora sotto choc dopo l’ esplosione di martedì mattina che ha sventrato una palazzina. Si iniziano a contare i danni, al lavoro le forze dell’ordine, il comune e i vigili del fuoco. La zona è posta sotto sequestro, i danni sono ingenti e molte le attività da organizzare. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite tutta la notte, e ora è tempo di fare i primi bilanci. BERGAMOESPLOSIONE IN VILLETTE A SCHIERA A BAGNATICA, FERITI E FAMIGLIE EVACUATEFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Il bilancio. La palazzina “C” è stata dichiarata inagibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bagnatica, il dopo l’esplosione: “Un miracolo che non ci siano state vittime”

Bagnatica, raccolta fondi dopo l’esplosione: “È successo tutto in un secondo, l’importante è che la mia famiglia sia salva” - Dopo l'esplosione che ha devastato Bagnatica, provocando la perdita della casa per una quarantina di persone, il Comune, insieme alle parrocchie locali, ha lanciato una raccolta fondi per supportare gli sfollati. 🔗continua a leggere

