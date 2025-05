Badminton i ranking mondiali aggiornati | Giovanni Toti è l’unico italiano tra i primi 100

Ogni martedì vengono aggiornati i ranking mondiali di badminton, e in questa edizione del 27 maggio l’unico italiano tra i primi 100 è Giovanni Toti, il rappresentante dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con una posizione di 75° nel ranking maschile, Toti si conferma come il nostro atleta di punta in questa disciplina.

Come di consueto sono stati rilasciati di martedì i ranking mondiali aggiornati del badminton: nelle graduatorie di ieri, 27 maggio, l’unico azzurro tra i primi 100 del mondo è colui che è stato l’unico rappresentate dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Giovanni Toti. Nel comparto maschile Giovanni Toti è 75° a quota 21.701 e precede il connazionale Fabio Caponio, 171° con 10.753, mentre nel settore femminile la miglior azzurra è Yasmine Hamza, 126ma con 14.553, davanti a Gianna Stiglich, 202ma a quota 8.225. La classifica maschile è comandata dal cinese Shi Yu Qi con 100.117, davanti al thailandese Kunlavut Vitidsarn, secondo a quota 92. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton, i ranking mondiali aggiornati: Giovanni Toti è l’unico italiano tra i primi 100

