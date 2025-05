Azioni azzerate | così ho perso 400mila euro di risparmi

Nel cuore della crisi finanziaria, la drammatica storia di un gruppo di azionisti della ex Banca Valconca riporta alla luce perdite ingenti. Con un colpo di scena che ha scandalizzato Pesaro, si scopre come 400mila euro di risparmi siano svaniti, riaccendendo il dibattito sui danni economici e le conseguenze personali legate a scelte bancarie discutibili. Un monito per investitori e risparmiatori.

Pesaro, 28 maggio 2025 – Disastri antichi che tornano di attualità quando vanno ad incidere sulla pelle viva delle persone. A rimettere sotto i riflettori la vicenda della ex Banca Valconca, un gruppo di azionisti del pesarese. Questo istituto che ha sede a Morciano di Romagna, proprio al confine della provincia, aveva in totale poco meno di 5mila azionisti ed oltre un migliaio erano del pesarese, non solo risparmiatori ma anche imprenditori importanti: nella pancia della Valconca c’era anche villa Bucci di viale della Repubblica poi finita all’asta. Si scendeva e si scende dal Montefeltro, toccando Urbino, quindi Montecchio – azionisti più numerosi, tra cui la famiglia Vitri – quindi Pesaro per toccare anche Fano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Azioni azzerate: così ho perso 400mila euro di risparmi”

