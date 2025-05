Azienda USL Toscana nord ovest | successo del convegno sulla diagnostica ai tempi delle nuove tecnologie

Il convegno "La diagnostica ai tempi delle nuove tecnologie: modelli organizzativi e AI", tenutosi il 26 maggio 2025 a Pisa, ha riunito circa cento professionisti del settore per discutere l'impatto delle nuove tecnologie sulla diagnostica. L'evento, organizzato dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ha evidenziato l'importanza di integrare l'intelligenza artificiale nel settore sanitario per migliorare l'efficienza e la qualità delle cure.

Pisa, 28 maggio 2025 – Un centinaio di addetti ai lavori ha partecipato lo scorso 26 maggio nella sede della Cassa Edile di Pisa, all'evento "La diagnostica ai tempi delle nuove tecnologie: modelli organizzativi e AI". L'apertura dei lavori è stata affidata alla direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest, con i saluti istituzionali della direttrice generale Maria Letizia Casani e del direttore del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, riabilitazione e prevenzione Emilio Bertolini, che hanno evidenziato il ruolo strategico dell'innovazione nel miglioramento dei servizi sanitari. La prima sessione è stata caratterizzata da interventi di relatori di alto profilo come il medico radiologo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana Claudio Fanni, che ha illustrato lo stato dell'arte e le prospettive dell'intelligenza artificiale nella diagnostica per immagini.

