axa mps nicola maione nuovo presidente

L'avvocato Nicola Maione è stato nominato nuovo presidente di Axa Mps Assicurazioni Vita Spa e Axa Mps Assicurazioni Danni Spa durante le assemblee dei soci del 20 maggio. La sua nomina segna un’importante fase di rinnovamento per le due società, con l’obiettivo di rafforzare la loro posizione nel mercato assicurativo.

(Adnkronos) – Le assemblee dei soci di Axa Mps assicurazioni vita spa e di Axa Mps assicurazioni danni spa, tenutesi il 20 maggio, hanno nominato i nuovi consigli di amministrazione e il nuovo presidente di entrambe le società nella persona dell'avvocato Nicola Maione, in rappresentanza di Banca Monte dei Paschi di Siena.