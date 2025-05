Avengers | Doomsday una foto dal set mostra un personaggio di Black Panther in un luogo proibito

Un'immagine rubata dal set di "Avengers: Doomsday" ha svelato un personaggio di Black Panther in un luogo misterioso e proibito. Mentre la produzione si prepara a spostarsi in Bahrein, i membri del cast si godono momenti di relax, ma questa foto potrebbe contenere indizi cruciali su sviluppi intriganti nel film. La trama rimane avvolta nel mistero, suscitando già grande curiosità tra i fan.

La produzione del nuovo capitolo degli Avengers sta per spostarsi in Bahrein, dove vari membri del cast si stanno godendo un po' di tempo libero, ma una foto dal set potrebbe aver rivelato un importante mistero. Avengers: Doomsday rimane avvolto nel mistero (o quasi) mentre la produzione del film prosegue in Inghilterra in attesa di spostarsi in Medio Oriente. E proprio dal Bahrein, dove alcuni membri del cast si stanno rilassando in attesa di fare ritorno sul set, spunta una foto che conterrebbe alcuni indizi sul destino di un certo personaggio di Black Panther. Newton Thomas Sigel, direttore della fotografia di Citadel, Candy Cane Lane e dell'imminente Avengers: Doomsday, ha pubblicato sul suo account Instagram una foto controluce con la didascalia Bahrain Crane Porn... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, una foto dal set mostra un personaggio di Black Panther in un luogo proibito

