Avengers | Doomsday | A Bryan Cranston un ruolo da X-Men?

Le riprese di "Avengers: Doomsday" sono in pieno svolgimento e le voci sul casting si intensificano. Secondo l'insider MyTimeToShine, i Marvel Studios starebbero valutando Bryan Cranston per un ruolo significativo nell'universo Marvel. Questo sviluppo ha suscitato grande curiosità tra i fan, pronti a scoprire come l'attore noto per il suo talento possa arricchire l'MCU.

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, momento ottimo per il proliferare di rumour più o meno accreditati. Secondo il noto insider MyTimeToShine (via SuperHeroHype ), infatti, pare che i Marvel Studios stiano a pensando a Bryan Cranston per un ruolo di spicco nell'MCU, che possa strizzare l'occhio ai mitici X-Men. In particolare pare che lo studios stia valutando il famoso attore per il ruolo del Professor X. In mancanza di altri dettagli, Bryan Cranston, in caso di conferma, potrebbe interpretare una variante del Professor X di Patrick Stewart, già confermato in Avengers: Doomsday...

