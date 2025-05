Avellino tra futuro e preparazione | Aiello in azione ritiro in quota

L'Avellino si prepara a plasmare il proprio futuro, mentre il direttore sportivo Mario Aiello lavora dietro le quinte. Con il mercato alle porte, la sua presenza alle final four del campionato Primavera a Firenze segna un passo importante per valutare talenti e strategie. Scopriamo come il club irpino si sta attrezzando in vista della nuova stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Avellino programma il futuro su più fronti. In attesa che si concludano i campionati per dare ufficialmente il via al mercato, il direttore sportivo Mario Aiello si muove con discrezione ma decisione. La sua presenza alle final four del campionato Primavera a Firenze non è casuale: contatti, incontri, prime valutazioni. La costruzione della nuova rosa è iniziata. Prima di pensare agli acquisti, però, il club dovrà operare una decisa scrematura. Con il limite degli over fissato a 18, alcune esclusioni saranno inevitabili. I nomi in bilico sono noti: Frascatore, Tribuzzi, uno tra i tre trequartisti, e il portiere Marson, che farà spazio al rientrante Pane...

