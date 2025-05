Avellino ricorda la strage di Piazza della Loggia con la mostra Calendario civile per una nuova memoria

Ad Avellino, il 28 maggio 2025, si ricorda la strage di Piazza della Loggia con la mostra "Calendario Civile per una Nuova Memoria". Questo evento commemorativo segna cinquantuno anni dalla tragica esplosione che colpì una manifestazione antifascista a Brescia, causando la morte di otto persone e ferendo oltre cento. Un'occasione per riflettere su una delle pagine più oscure della storia italiana e promuovere una memoria collettiva attiva.

Avellino, 28 maggio 2025. Una data che non è stata scelta a caso. Cinquantuno anni fa, a Brescia, in Piazza della Loggia, una bomba scoppiò durante una manifestazione antifascista. Otto persone morirono, oltre cento rimasero ferite. È una delle ferite più profonde della nostra Repubblica. Una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino ricorda la strage di Piazza della Loggia con la mostra “Calendario civile per una nuova memoria”

