Avellino controlli rafforzati della Polizia di Stato nelle aree della movida | denunce sequestri e provvedimenti restrittivi

Nella città di Avellino, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle aree della movida, portando a denunce e sequestri significativi. Sei individui sono stati denunciati per porto abusivo di armi, mentre durante le operazioni sono stati confiscati diversi oggetti pericolosi, tra cui teaser e coltelli, in un contesto mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire comportamenti illeciti.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria sei persone per porto abusivo di armi. Durante i controlli, in prossimità di luoghi pubblici affollati, sono stati sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere, tra cui teaser, coltelli e... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, controlli rafforzati della Polizia di Stato nelle aree della movida: denunce, sequestri e provvedimenti restrittivi

Cosa riportano altre fonti

Movida e sicurezza: Avellino rilancia il coordinamento tra istituzioni per un controllo più efficace del territorio; Movida e sicurezza urbana ad Avellino: ecco il piano varato in Prefettura; Movida e sicurezza | Avellino rilancia il coordinamento tra istituzioni per un controllo più efficace del territorio; Controlli nei luoghi della movida e nella zona del porto | elevate 12 multe. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Movida e sicurezza urbana ad Avellino: ecco il piano varato in Prefettura - Azione coordinata tra la struttura di governo, forze dell'ordine e comune Movida e sicurezza urbana: azione coordinata tra Prefettura, Forze dell’Ordine e Comune di Avellino per un presidio efficace d ... 🔗Scrive msn.com

Controlli sulle strade irpine, verificata la posizione di 15mila persone - Nuovo codice della strada, rafforzati in Irpinia i controlli da parte della polizia. Sono stati irrobustiti ... della Sezione Volanti della Questura di Avellino, dei Commissariati di Ariano ... 🔗Segnala ilmattino.it

Rafforzati i controlli della polizia a Trieste: al setaccio centri commerciali, edifici e snodi stradali - TRIESTE - Alta tensione a Trieste dove sono stati rafforzati i controlli della polizia. Il potenziamento delle forze sul territorio ha avuto una spinta maggiore dopo la giornata di martedì ... 🔗Scrive ilgazzettino.it

Avellino, Pasqua blindata: intensificati i controlli e strade vuote e silenziose