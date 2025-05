Autostrada A1 | tratto chiuso Firenze sud-Incisa Reggello per una notte In entrambe le direzioni

L'autostrada A1, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, subirà una chiusura notturna dalle 22:00 di sabato 31 maggio alle 6:00 di domenica 1 giugno 2025. La chiusura, prevista in entrambe le direzioni, è necessaria per lavori preparatori all'ampliamento della rete autostradale. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi.

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 31 maggio alle 6:00 di domenica 1 giugno 2025, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto

