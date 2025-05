Autostrada A1 | chiuso per una notte tratto Firenze Sud - Incisa

La A1 Milano-Napoli subirà una chiusura notturna tra Firenze sud e Incisa Reggello. Dalle 22:00 di sabato 31 maggio alle 6:00 di domenica 1 giugno, il tratto sarà inaccessibile in entrambe le direzioni per lavori di ampliamento. I conducenti sono avvertiti e si consiglia di pianificare percorsi alternativi.

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 31 maggio alle 6:00 di domenica 1 giugno, sarà chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto. Le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel...

