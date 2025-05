Autodromo Enzo e Dino Ferrari Gian Carlo Minardi si dimette da presidente di Formula Imola Profonda gratitudine rafforzeremo la struttura

Gian Carlo Minardi ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza di Formula Imola a partire dal primo luglio, un cambiamento significativo per l'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Insieme a lui, si dimettono anche i consiglieri Augusto Machirelli e Aldo Costa. I rappresentanti locali, tra cui il sindaco Marco Panieri e il presidente del consorzio Con.Ami Fabio Bacchilega, esprimono gratitudine e rilasciano dichiarazioni sul futuro della struttura e della gestione.

Gian Carlo Minardi dal primo luglio non sarà più alla presidenza di Formula Imola. E con lui lasciano il ruolo di consiglieri d'amministrazione Augusto Machirelli e Aldo Costa. Le dimissioni, spiegano il sindaco Marco Panieri e Fabio Bacchilega, presidente del consorzio Con.Ami, "si collocano...

