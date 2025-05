Autocarro si ribalta e l' operaio rimane schiacciato | 47enne in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato a Jesi, dove un autocarro si è ribaltato mentre un operaio di 47 anni stava scaricando delle macerie. L'uomo è stato travolto e schiacciato dal mezzo pesante, riportando ferite gravi. I soccorsi del 118 sono stati rapidamente intervenuti per prestare aiuto e trasferirlo in ospedale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

JESI - Stava scaricando alcune macerie e bordo di un autocarro quando, per cause da chiarire, è stato travolto e schiacciato dal mezzo pesante. E' quanto successo stamattina in via Tornabrocco, a Jesi. L'operaio, 47 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto

