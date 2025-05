Autocarro ed escavatore rubati nel Frusinate e ritrovati in provincia di Latina

Un autocarro e un escavatore rubati nel Frusinate sono stati recuperati dalla polizia stradale in un'area isolata a Cisterna di Latina. L'operazione, frutto di un'indagine meticolosa, ha portato gli agenti a Castelverde, dove i mezzi industriali erano stati nascosti. Un caso che evidenzia l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrasto ai furti di veicoli specializzati.

Un mezzo industriale e un escavatore, entrambi oggetto di furto, sono stati trovati dalla polizia stradale in un'area isolata a Cisterna di Latina. Un'operazione, quella che ha portato gli agenti in località Castelverde, scattata al termine di un'accurata attività di indagine.

