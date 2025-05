Autocarro ed escavatore rubati e ritrovati dalla polizia stradale

La polizia stradale ha recuperato un autocarro e un escavatore rubati in un'operazione avviata a seguito di un'accurata indagine. I mezzi, rinvenuti in un'area isolata a Cisterna, confermano l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare i furti di veicoli industriali. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e comprendere l'entità del reato.

Un mezzo industriale e un escavatore, entrambi oggetto di furto, sono stati trovati dalla polizia stradale in un’area isolata a Cisterna. Un’operazione, quella che ha portato gli agenti in località Castelverde, scattata al termine di una accurata attività di indagine. Secondo quanto accertato... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Autocarro ed escavatore rubati e ritrovati dalla polizia stradale

Se ne parla anche su altri siti

Cisterna, autocarro ed escavatore rubati e ritrovati dalla polizia stradale; CISTERNA, LA POLIZIA RECUPERA UN ESCAVATORE RUBATO DA 90MILA EURO; I ladri prendono di mira la zona industriale di Maratta a Terni, sventato maxifurto da 250mila euro; Recuperati dalla Polstrada due mezzi d’opera rubati a Milano e in un cantiere in A1. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rubano autocarro ed escavatore dal Parco urbano: due persone denunciate per ricettazione - Trovati in possesso di mezzi edili rubati, due persone denunciate ... per il furto di un autocarro e di un escavatore. Entrambi i mezzi sono stati ritrovati dai militari a Sarno. 🔗Segnala ilmattino.it

Mezzi rubati recuperati sull’autostrada A1: sequestro a cisterna di Latina di camion e escavatore - La polizia stradale di Latina sequestra un autocarro Iveco Stralis 360 e un escavatore Caterpillar Kat 309 rubati in Lombardia e Lazio, bloccando un traffico illecito di mezzi pesanti sull’autostrada ... 🔗Come scrive gaeta.it

Autocarro ed escavatore rubati a Porto San Giorgio: due arresti - G, residenti a Fermo, ritenuti responsabili del furto di un autocarro e di un escavatore ... avevano caricato l'escavatore su un automezzo ed erano partiti verso Bologna, ma all'altezza dell ... 🔗Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Etg - Camion rubati a Cantù