Autobiografia della scuola

In "Autobiografia della scuola", Mario Isnenghi offre una riflessione innovativa sulla storia dell'istruzione italiana, mettendo in luce la mobilità di insegnanti e maestri come elemento centrale anziché negativo. Rivoluzionando i luoghi comuni, l'autore esplora come l’assegnazione di cattedre lontane abbia influito sull'identità professionale e culturale della scuola, rivelando dinamiche spesso trascurate nel discusso panorama educativo italiano.

Rovesciando, come spesso gli è capitato nella sua lunga e benemerita carriera di storico, consuetudini e luoghi comuni, Mario Isnenghi fa della vituperata mobilità di professori e maestri uno dei punti salienti di questa storia della scuola italiana. L’assegnazione di una cattedra lontano da casa diventa quindi, più che una condanna a sperimentare sulla propria pelle gli annosi problemi di mobilità fra nord e sud, un’occasione per connettere e connettersi fra culture, costumi, lingue, diverse come sappiamo di regione in regione, anzi, perfino di comune in comune. Questo trovarsi in luoghi remoti, porta i giovani insegnanti a fare i conti con sé stessi, avvicinandoli, nota l’autore, quasi naturalmente alla scrittura... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Autobiografia della scuola

