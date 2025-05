Auto sulla folla a Liverpool la principessa Anna incontra lo staff medico che ha prestato soccorso

Martedì, la principessa Anna ha visitato il Royal Liverpool University Hospital per incontrare il personale medico che ha soccorso le oltre 40 persone ferite nell'incidente in cui un'auto ha investito una folla di tifosi dei Reds festanti per la vittoria del campionato di Premier League. Questo gesto sottolinea la gratitudine e il sostegno della royal family verso chi si impegna in situazioni di emergenza.

La principessa Anna martedì ha fatto tappa al Royal Liverpool University Hospital per incontrare il personale che ha prestato soccorso a molte delle oltre 40 persone rimaste ferite. Un'auto aveva investito una folla di tifosi dei Reds che festeggiavano la vittoria del campionato di Premier League per le strade della città. La polizia in seguito ha dichiarato che il conducente è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Anna si trovava già a Liverpool per visitare la nave da crociera MS Queen Anne, lunedì, in occasione del 185° anniversario della Cunard Line, la più prestigiosa compagnia di navigazione britannica.

