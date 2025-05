Auto avvolta dalle fiamme lungo l' autostrada i Vigili del fuoco domano il rogo

Un'auto è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio del 28 maggio, lungo l'autostrada A14, causando l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Cesena. Alle 18.15, la squadra ha affrontato con successo il rogo, garantendo la sicurezza degli automobilisti e limitando i danni. Ecco i dettagli dell'incidente e dell'intervento.

Auto avvolta dalle fiamme in autostrada nel pomeriggio di oggi, alle ore 18.15 di mercoledì 28 maggio, una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta lungo l'autostrada A14 nella corsia nord al chilometro 108 per l'incendio di una auto. La squadra ha operato per spegnere.

Auto parcheggiata avvolta dalle fiamme. Pochi dubbi sull’origine dolosa - Nella notte tra venerdì e sabato a Castelleone, una Toyota Corolla parcheggiata in piazza Fondulo è stata avvolta dalle fiamme, con evidenti sospetti di natura dolosa. 🔗continua a leggere

