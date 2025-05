Autismo al via il nuovo percorso di inclusione sociale con la terapia ricreativa

Un nuovo passo verso l'inclusione sociale delle persone con autismo è stato avviato a Brindisi grazie al progetto di terapia ricreativa dell'associazione "Il bene che ti voglio". Con la partecipazione di cinquanta individui e quindici famiglie, questa iniziativa celebra il decennale dell'associazione, proponendo un approccio innovativo per supportare le famiglie con figli autistici, promuovendo interazione e socializzazione in un contesto positivo.

BRINDISI - Cinquanta persone, quindici famiglie, una settimana di vera inclusione. È questo il bilancio del progetto di terapia ricreativa promosso dall'associazione "Il bene che ti voglio" di Brindisi, che celebra così i suoi primi dieci anni di attività nel sostegno alle famiglie con figli...

