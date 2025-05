Austriaci parcheggiano in centro ma sono gli stalli della Questura | multa e rimozione

Durante un pomeriggio di maggio, alcuni turisti austriaci hanno pensato di aver trovato un comodo parcheggio in pieno centro, senzaRender’è che si trattava di stalli riservati alla Questura. Un errore che ha portato a multa e rimozione delle loro auto, creando un interessante episodio di confusione e distrazione.

Credono di aver trovato un parcheggio per la loro auto in pieno centro, ma non si rendono conto che si tratta di stalli riservati al personale della Questura. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio, ad alcuni turisti austriaci che, per mera distrazione o spinti della penuria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it