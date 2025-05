Aurora Tamigio ad Arona con Il cognome delle donne

Il 2025 segna un'importante tappa per la rassegna "Paideia incontra Autrici, Autori, Lettrici e Lettori". Ad Arona, l’autrice Aurora Tamigio presenta il suo nuovo libro "Il cognome delle donne" (Feltrinelli, 2023), in collaborazione con la libreria Feltrinelli Point. Un'opportunità per approfondire temi attuali legati all'identità e alla cultura femminile. L'evento si terrà ......

Per la rassegna 2025 "Paideia incontra Autrici, Autori, Lettrici e Lettori" a cura di Paideia associazione culturale, in collaborazione con la libreria Feltrinelli Point di Arona, l'autrice Aurora Tamigio presenta il suo libro "Il cognome delle donne" (Feltrinelli, 2023). L'evento si terrĂ . 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Aurora Tamigio ad Arona con "Il cognome delle donne"

Cosa riportano altre fonti

Aurora Tamigio alla Feltrinelli di Arona - All’origine c’è Rosa. Nata nella Sicilia di inizio Novecento, cresciuta in un paesino arroccato sulle montagne, rivela sin da bambina di essere fatta della materia del suo nome, ossia di fiori che ... 🔗Riporta novaratoday.it

Ad Aurora Tamigio il Bancarella per 'Il cognome delle donne' - Aurora Tamigio ha vinto il premio Bancarella 2024 con 'Il cognome delle donne' (Feltrinelli): la proclamazione nella serata di ieri a Pontremoli (Massa Carrara), con lo scrutinio in piazza ... 🔗Come scrive ansa.it

Premio Bancarella 2024: vince Aurora Tamigio con “Il cognome delle donne” - A fine serata, dopo la proclamazione, ad Aurora Tamigio è stata consegnata la statuetta in ceramica di San Giovanni di Dio, il santo libraio spagnolo, realizzata da Umberto Piombino, storico ... 🔗Secondo sololibri.net