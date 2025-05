Aurora Ramazzotti | Mi sposo nel 2026 Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi Smartphone a Cesare? Mio figlio è screen-free

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, si apre in un'intervista al podcast "Non lo faccio per moda" di Giulia Salemi. Parla del suo prossimo matrimonio nel 2026, delle sfide e delle gioie della maternità, del suo approccio all'educazione e della scelta di un'infanzia "screen-free" per il suo bambino Cesare, rivelando come la gravidanza l'abbia trasformata e liberata dal giudizio.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si racconta in un’intervista al podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi. Rivelando come ha vissuto la gravidanza, il ruolo dei nonni e la sua idea di educazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Aurora Ramazzotti: «Mi sposo nel 2026. Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Smartphone a Cesare? Mio figlio è screen-free»

Aurora Ramazzotti: “Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Mi sposo nel 2026” - Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, condivide le sue riflessioni post-gravidanza e annuncia il suo matrimonio previsto per il 2026. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Aurora Ramazzotti: “Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Mi sposo nel 2026”; Aurora Ramazzotti: «Mi sposo nel 2026. Dopo il cambio fisico per la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Niente smartphone ai figli, neppure a scuola»; Aurora Ramazzotti, il commento su Michelle ed Eros: “Non sono presenti come vorrei”; Aurora Ramazzotti | Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi Mi sposo nel 2026. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aurora Ramazzotti: «Mi sposo nel 2026. Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Smartphone a Cesare? Mio figlio è screen-free» - La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si racconta in un’intervista al podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi. Rivelando come ha vissuto la gravidanza, il ruolo dei nonni e la sua ... 🔗Segnala vanityfair.it

Aurora Ramazzotti: “Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Mi sposo nel 2026” - Aurora Ramazzotti: “Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi. Mi sposo nel 2026”. Nel podcast di Giulia Salemi si racconta. 🔗msn.com scrive

Aurora Ramazzotti annuncia quando sposerà Goffredo Cerza (e sui figli ha le idee molto chiare) - Dopo otto anni d’amore e la nascita del piccolo Cesare, la coppia è pronta al grande passo, ma senza fretta né pressioni. 🔗Segnala rds.it

Aurora Ramazzotti: “Mi sposp nel 2026. Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi.”