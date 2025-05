Aumentano le truffe online campagna via mail e vademecum dell' Inps | Non aprite quei messaggi

Negli ultimi tempi, si registra un preoccupante aumento delle truffe online che sfruttano il nome dell’Inps per carpire dati sensibili. Per proteggere i cittadini, l'istituto previdenziale ha avviato una campagna di sensibilizzazione, raccomandando di non aprire messaggi sospetti e fornendo un vademecum utile per riconoscere e difendersi dalle frodi, prevalentemente veicolate tramite falsi SMS ed e-mail.

Aumentano le truffe online che usano il nome dell'Inps per rubare dati personali e finanziari. E l'istituto previdenziale corre ai ripari informando tutti gli iscritti che "queste truffe avvengono principalmente attraverso SMS o e-mail false (chiamate phishing o smishing), che sembrano inviate...

