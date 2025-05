aumentano le ispezioni sui luoghi di lavoro

A Roma, i controlli sui luoghi di lavoro sono in forte aumento. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha riportato risultati significativi nel primo trimestre del 2025, evidenziando un incremento del 17% nelle ispezioni e del 20% nelle pratiche di vigilanza riguardanti l'occupazione e la legislazione sociale. Questa intensificazione dei controlli mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e regolari.

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i controlli sui luoghi di lavoro. Secondo quanto reso noto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro,i risultati dell’attività di vigilanza in materia di occupazione e legislazione sociale nel primo trimestre 2025 hanno fatto segnare +17% per le ispezioni e +20% per le pratiche irregolari accertate, rispetto allo stesso periodo del 2024. Sono in calo i casi di lavoro nero rilevati. Nel primo trimestre del 2025 sono state effettuate oltre 35 mila ispezioni. Le pratiche già concluse con esito irregolare sono cresciute da 13.265 nel 2024 a 15.882 nel 2025. Un incremento reso possibile anche dal miglioramento della capacità di intelligence nell’individuazione di obiettivi ispettivi. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it