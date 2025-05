Audace timido calmo o arrogante | ogni piccione ha la sua personalità che influisce sul volo dello stormo

Uno studio dell'Università di Pisa rivela che la personalità dei piccioni, dalle caratteristiche audaci a quelle timide, gioca un ruolo cruciale nella coesione dello stormo durante il volo. In particolare, la loro reattività emerge come un fattore decisivo in situazioni di pericolo, come dimostrato da esperimenti con un falco pellegrino robot. Scopri come questi tratti individuali influenzano le dinamiche del volo collettivo.

Uno studio dell'Università di Pisa svela che la personalità dei piccioni, in particolare la loro reattività, influisce sulla coesione dello stormo durante il volo, specialmente in situazioni di pericolo simulate, come di fronte a un falco pellegrino robot...

